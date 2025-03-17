17 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1118 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1118 RUSSIAN AGRESSION

17 березня в Україні відзначають День мобілізаційного працівника.

В Ірландії - День Святого Патрика

Православна церква вшановує пам’ять святого преподобного Олексія, чоловіка Божого.

День мобілізаційного працівника

Щороку 17 березня Україна відзначає професійне національне свято - День мобілізаційного працівника (День військкоматів).

Подію започатковано 22 серпня 2000 року. Спочатку дата святкування була 14 вересня, на честь переформування мобілізаційного управління у 1993 році. У 2016 році день свята змінили у зв'язку з першою масштабною мобілізацією, яка відбулася саме 17 березня на початку російської агресії (2014 рік).

День Святого Патрика

Святий Патрик — християнський єпископ та місіонер, але найбільше його знають як покровителя Ірландії. Про цього святого існує багато легенд — вважають, що саме він приніс в Ірландію християнство та позбавив цю країну від змій. Спершу пам’ять Святого Патрика вшановували суто в релігійному контексті, але згодом святкування перетворилося ще й на світську подію з культурним та комерційним значенням. День Святого Патрика відзначається 17 березня, і в цей день кожен може відчути себе ірландцем — якщо не за народженням, то за духом. Вшановують святого не тільки в Ірландії, а й в багатьох інших країнах, особливо там, де є ірландська діаспора.

Отримано новий радіоактивний хімічний елемент - Каліфорній

17 березня 1950 року в університеті Берклі (штат Каліфорнія, США) штучним шляхом було отримано новий радіоактивний хімічний елемент, якому присвоїли атомний номер 98 у періодичній системі і символ Cf (Californium).

Як писали автори, цією назвою вони хотіли вказати, що відкрити цей елемент було так само важко, як століття тому колоністам-першопрохідцям дістатися до Каліфорнії.

Порівняно великі кількості цього елемента були отримані шляхом тривалого опромінення плутонію в атомних реакторах. У світі існує лише кілька грамів цієї речовини. Каліфорній надзвичайно леткий метал. Він існує у двох поліморфних модифікаціях.

Каліфорній є одним із найдорожчих металів у світі. За деякими оцінками, його вартість перевищує 30 мільйонів доларів за грам.

Важливо пам'ятати, що цей красивий метал з благородним холодним блиском смертельно небезпечний для людини через радіотоксичність. Але попри це, його використовують у медицині під час лікування певних захворювань. Головне застосування каліфорнію - виготовлення потужних і надзвичайно компактних джерел нейтронів. Також він широко використовується в металургії, хімічній промисловості та різного роду детекторах.

Цього дня народилися:

140 років від дня народження Франца Михайловича Коковського (1885–1940), українського письменника, драматурга, критика, перекладача, етнографа, правознавця, громадського діяча, одного з організаторів таємного літературно-освітнього гуртка "Молода Україна"; згідно записів у метричній книзі народився 17.09.1885 р., в автобіографії зазначено – 17.03.1885 р., в інших джерелах – 02.07.1885 р.;

140 років від дня народження Олександра Семеновича Федоровського (1885−1939), українського геолога, географа, археолога, палеонтолога; за іншими даними народився 04.03.1885 р., 29.03.1885 р., 30.04.1885 р.;

75 років від дня народження Мирослава Шкандрія (1950), канадського літературознавця, мистецтвознавця українського походження.

Ще цього дня:

1917 - У Києві створили Українську Центральну Раду;

1921 - У Польщі було прийнято першу з моменту проголошення незалежності Конституцію;

1938 - Уряд Польщі висунув Литві ультиматум щодо негайного встановлення дипломатичних відносин;

1940 - У СРСР випробували перший танк Т-34, розроблений конструкторським бюро танкового відділу Харківського заводу № 183;

1941 - У Вашингтоні була урочисто відкрита Національна галерея мистецтва;

1943 - Трагедія села Ремель — один із найбільших воєнних злочинів на території України;

1948 - Бельгія, Велика Британія, Люксембург, Нідерланди та Франція підписали Брюсельський пакт — попередник Західно-Європейського Союзу (WEU);

1950 - У США оголошено про відкриття 98-го хімічного елемента — каліфорнію;

1958 - США запустили супутник "Венгард-1" - перший супутник з живленням від сонячних батарей;

1960 - У Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери;

1972 - У Києві створили Інститут книги та друкарства;

1973 - Було відкрито оновлений Лондонський міст;

1980 - Англійський парламент проголосував за бойкот московської Олімпіади;

1992 - Утворено Повітряні сили Збройних сил України;

1995 — Верховна Рада України прийняла Закон України "Про Автономну Республіку Крим", що підтверджував відсутність посади "президента Криму";

1995 - Вперше в ефір вийшов Мистецький канал Територія А на телеканалі ICTV;

1999 - Розпочалося виробництво автомобіля ЗАЗ-1103 Славута;

2014 - ЄС ввів перші санкції проти Росії в зв’язку з анексією Криму;

2023 - Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Церковне свято:

17 березня вшановується пам’ять Олексія – чоловіка Божого, що жив аскетичним побожним життям. Цей день нерідко називають водотоком чи пролитим глечиком, оскільки саме кінець березня знаменується відлигами. Вважається, що на Теплого Олекси не треба сваритися та гнівити Бога та пам’ятати про мандрівників.

Божий чоловік – святий Олекса жив наприкінці 4-го та на початку 5-го століття. Парубок належав до знатного римського роду. Юнак одружився зовсім молодим за бажанням своїх батьків, проте зі своєю дружиною не проживав. Він повернув її свою обручку та пішов подорожувати. Його довга подорож тривала 17 років та проходила через країни Сходу – йому довелося деякий час мешкати на території сучасних Туреччини та Сирії.

Повернувшись до Риму, Олекса пішов до батьків, але не зізнався, що він їхній син, мешкав як жебрак під сходами, харчувався рештками та терпів знущання прислуги. Через наступні 17 років він відійшов у вічність помер. Тільки посмертно стало відомо, ким він доводився власникам садиби.

В Україні з давніх часів відзначають свято Теплого Олекси. Український народ завжди гостинно ставився до мандрівників та жебраків – Божих людей. На теренах нашої країни вважалося, що це свято – другий передвісник весни. Першим таким передвісником є День сорока мучеників, а третій – свято Благовіщення Господнього. Цього дня православні християни не працюють, а в народі вважають, що праця на Теплого Олекси може прогнівити весну.

Іменини: Віктор, Гаврило, Макар, Олександр, Олексій, Павло.