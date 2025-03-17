Потрібен тиск, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну необхідно завершувати - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Уже тиждень Володимир Путін не може відповісти "так" на пропозицію тиші, необхідний тиск на РФ, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну потрібно завершувати, наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Дуже важливо, що завтра – уже тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни – це життя людей. Зараз уже майже тиждень, як абсолютно всім у світі – навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правди, – очевидно, що саме Путін продовжує й затягує цю війну", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент наголосив, що "саме Путін уже тиждень не здатний вичавити із себе "так" у відповідь на пропозицію тиші".

"Він там розповідає що завгодно, але не те, що хоче почути зараз увесь світ", - додав Зеленський.

Він пояснив, що пропозиція тиші – фактично збереження життів, для того, щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки й надійного миру, і Росія ігнорує саме цю пропозицію.

"Тиск потрібен, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати", - наголосив президент.