Інтерфакс-Україна

Події

22:30 17.03.2025

Росіяни здійснили атаки на Дніпропетровську та Запорізьку область, є пошкодження - влада

1 хв читати

Внаслідок російської атаки у Дніпропетровській області пошкоджений інфраструктурний об'єкт та сталася пожежа, а в Запорізькій понад 3 тис. абонентів залишилися без світла, повідомили у військових адміністраціях.

"Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталася сильна пожежа", ", - написав глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в телеграмі.

За словами Лисака, внаслідок атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Також, за словами глави Запорізької ОВА Івана Федорова, в області понад 3 тис. абонентів залишилися без світла та три села без водопостачання через ворожу атаку на одну з прифронтових  громад області.

Федоров зазначив, що внаслідок атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

"Атака продовжується. До відбою знаходьтеся у безпечних місцях", - зазначив він.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17333

https://t.me/dnipropetrovskaODA/20195

Теги: #дніпропетровська #запорізька #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:26 17.03.2025
Жителям Кушугумської громади під Запоріжжям заборонили виходити на берег Дніпра через ризик проникнення ДРГ

Жителям Кушугумської громади під Запоріжжям заборонили виходити на берег Дніпра через ризик проникнення ДРГ

08:22 16.03.2025
Одна людина загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Одна людина загинула та 11 постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

07:31 16.03.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області - ОВА

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області - ОВА

20:38 15.03.2025
До трьох збільшилась кількість постраждалих у Нікополі від удару РФ - поліція

До трьох збільшилась кількість постраждалих у Нікополі від удару РФ - поліція

17:11 15.03.2025
Енергетики повертають світло в оселі на Дніпропетровщині і Одещині після атак

Енергетики повертають світло в оселі на Дніпропетровщині і Одещині після атак

22:54 14.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 123 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 123 ворожі атаки - Генштаб

22:48 14.03.2025
Одна людина загинула і попередньо шестеро поранені внаслідок повторного бомбардування Херсона – прокуратура

Одна людина загинула і попередньо шестеро поранені внаслідок повторного бомбардування Херсона – прокуратура

20:41 14.03.2025
Ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу

Ворог завдав ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу

20:22 14.03.2025
У Кривому Розі гучно, у напрямку міста фіксували швидкісну ціль

У Кривому Розі гучно, у напрямку міста фіксували швидкісну ціль

22:24 13.03.2025
З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Сибіга: Іран намагався уникнути відповідальності за збиття рейсу PS752, але йому завадили

Зеленський очікує від Умєрова доповіді щодо підготовки до зустрічі з партнерами в Європі

Потрібен тиск, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну необхідно завершувати - Зеленський

Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні розмови Трампа та Путіна

Пройшов випробування український дрон дальністю на 3 тис. км - Зеленський

ОСТАННЄ

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 330 окупантів – Генштаб ЗСУ

Зарівна: понад 1,6 млн українських дітей перебувають під контролем РФ

Станція метро "Вокзальна" працює на вхід і вихід, виявлений предмет не становить загрози – КМДА

Сибіга: Іран намагався уникнути відповідальності за збиття рейсу PS752, але йому завадили

Сибіга: Іран намагався уникнути відповідальності за збиття рейсу PS752, але йому завадили

Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку

Станцію "Вокзальна" в Києві тимчасово зачинили через виявлену підозрілу коробку – КМДА

Суд закрив справу про напад на журналістів "Схем" в Укрексімбанку

Сибіга провів зустріч із тайським колегою, поінформував про прагнення України до миру

Зеленський очікує від Умєрова доповіді щодо підготовки до зустрічі з партнерами в Європі

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА