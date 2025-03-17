Росіяни здійснили атаки на Дніпропетровську та Запорізьку область, є пошкодження - влада
Внаслідок російської атаки у Дніпропетровській області пошкоджений інфраструктурний об'єкт та сталася пожежа, а в Запорізькій понад 3 тис. абонентів залишилися без світла, повідомили у військових адміністраціях.
"Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталася сильна пожежа", ", - написав глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в телеграмі.
За словами Лисака, внаслідок атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Також, за словами глави Запорізької ОВА Івана Федорова, в області понад 3 тис. абонентів залишилися без світла та три села без водопостачання через ворожу атаку на одну з прифронтових громад області.
Федоров зазначив, що внаслідок атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.
"Атака продовжується. До відбою знаходьтеся у безпечних місцях", - зазначив він.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17333
https://t.me/dnipropetrovskaODA/20195