Росіяни здійснили атаки на Дніпропетровську та Запорізьку область, є пошкодження - влада

Внаслідок російської атаки у Дніпропетровській області пошкоджений інфраструктурний об'єкт та сталася пожежа, а в Запорізькій понад 3 тис. абонентів залишилися без світла, повідомили у військових адміністраціях.

"Через атаку БпЛА у Дніпровському районі сталася сильна пожежа", ", - написав глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в телеграмі.

За словами Лисака, внаслідок атаки пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Наразі інформації про постраждалих немає.

Також, за словами глави Запорізької ОВА Івана Федорова, в області понад 3 тис. абонентів залишилися без світла та три села без водопостачання через ворожу атаку на одну з прифронтових громад області.

Федоров зазначив, що внаслідок атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

"Атака продовжується. До відбою знаходьтеся у безпечних місцях", - зазначив він.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17333

https://t.me/dnipropetrovskaODA/20195