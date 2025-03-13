13 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1114 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1114 RUSSIAN AGRESSION

13 березня відзначають Міжнародний день шкільного харчування, Всесвітній день нирки, Всесвітній день обізнаності про ендометріоз, День коштовностей, Всесвітній день білого вина Рислінг, День Кена.

Православна церква - перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського.

Юдеї святкують Пурим.

Міжнародний день шкільного харчування

Міжнародний день шкільного харчування відзначають щороку у другий четвер березня.

Цей день є важливою подією, яка зазначає важливість поживного харчування в освітніх установах по всьому світу. Ця подія, що відзначається щорічно, має на меті підвищити обізнаність про роль здорового харчування в школах та його вплив на успішність, культурний обмін і добробут дітей у всьому світі.

Всесвітній день нирки

Кожного року другого четверга березня світ відзначає важливу подію – Всесвітній день нирки. Подію започаткували Міжнародна федерація ниркового фонду з Всесвітнім нефрологічним суспільством у 2006 році. Україна приєдналась до події у 2008 році.

Всесвітній день обізнаності про ендометріоз

Всесвітній день обізнаності про ендометріоз - це щорічна подія, спрямована на підвищення обізнаності про ендометріоз, хронічне гінекологічне захворювання, яке вражає мільйони жінок у всьому світі. Цей день має на меті інформувати суспільство про симптоми, діагностику та лікування ендометріозу.

День коштовностей

13 березня кожного року відзначається День коштовностей. Подія надає можливість зробити важливій людині цінний дарунок.

День хутряних навушників

У 1887 році американець Честер Грінвуд отримав патент на навушники з хутра.

День Кена

День Кена, що відзначається 13 березня щороку, - це особливий день, присвячений Кеннету Карсону, культовому і незмінному супутнику Барбі. З моменту свого дебюту в 1961 році Кен був поруч з Барбі, підтримував її в усіх пригодах і перетвореннях. Цей день - не просто свято іграшки, а визнання ролі Кена у світі Барбі, що символізує дружбу, підтримку та міцну любов.

Цього дня народилися:

170 років від дня народження Персіваля Ловелла (1855−1916), американського математика, астронома, сходознавця, дипломата, дослідника планети Марс;

140 років від дня народження Ольґерда Іпполіта (Ольгерда-Іполита) Бочковського (1885–1939), українського соціолога, політолога, етнолога, публіциста, педагога, громадсько-політичного діяча, одного з провідних європейських фахівців з теорії нації та національних відносин І пол. ХХ ст. (Чехія); за іншими даними народився 14.03.1885 р.;

135 років від дня народження Аркадія Петровича Животка (1890−1948), українського письменника, драматурга, публіциста, журналіста, книгознавця, літературознавця, редактора, видавця, педагога, громадсько-політичного діяча (Німеччина);

120 років від дня народження Миколи Дмитровича Станіславського (1905−1970), українського режисера;

115 років від дня народження Наталії Романівни Березинської-Шухевич (1910–2002), української громадсько-культурної діячки, учасниці національно-визвольної боротьби ОУН-УПА, дружини Головного командира УПА Р. Шухевича;

100 років від дня народження Марії Степанівни Штепи (1925–2020), української літераторки, учасниці національно-визвольних змагань, членкині ОУН;

65 років від дня народження Юрія Ігоровича Андруховича (1960), українського поета, прозаїка, есеїста, перекладача, одного з засновників поетичної групи "Бу-Ба-Бу";

60 років від дня народження Галини Миколаївни Манів (1965), української письменниці, перекладачки, редакторки.

Ще цього дня:

1917 - До Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський;

1917 - Над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти синьо-жовтий прапор;

1921 - Монголія (до того Зовнішня Монголія) проголосила незалежність від Китаю;

1938 - Відбувся аншлюс Австрії Німеччиною;

1949 - У Канаді почала діяльність Українська Вільна Академія Наук;

1961 - У Києві сталася "Куренівська трагедія". В результаті техногенної катастрофи загинули понад 1500 мешканців Куренівки, а також пасажирів міського транспорту, що потрапили у зону лиха;

1997 — Україна та НАСА підписали договір про політ у космос першого українського космонавта. Ним став Леонід Каденюк;

2013 - Чинним Папою Римським став Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо);

2014 - У Донецьку під час мітингу проти російської агресії був убитий місцевий мешканець Дмитро Чернявський;

2022 - У Херсоні люди виходять на мітинги проти референдума про створення ХНР. Владі Херсона запропонували провести референдум про створення ХНР.

Церковне свято:

День пам’яті перенесення мощів святителя Никифора. Він був сановником за часів правління імператриці Ірини, але вирішив відмовитися від мирського життя і прийняв чернецтво. 806 року його возвели на патріарший престол. Святитель був поборником іконошанування, а тому, коли імператором став Лев V Вірменин, який був відомим борцем проти ікон, Никифора зіслали на острів Прокконіс, де він і помер 828 року.

Пурим

Пурим - це свято порятунку євреїв від рук ворогів за часів перського царя Ахашвероша (Артаксеркса), свято позбавлення від лиходія Амана, який замислив знищити весь єврейський народ. Починається з вечора четверга, 13 березня і закінчується вночі п'ятниці, 14 березня. Працювати в цей день небажано.

Це свято, сповнене яскравих традицій, карнавалів і щирої радості, має глибоке історичне коріння та важливе значення для єврейської громади в Україні та в усьому світі.

Іменини: Григорій, Михайло, Микола, Олександр, Христина.