15 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1116 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1116 RUSSIAN AGRESSION

15 березня в Україні відзначають День Карпатської України.

У світі - День захисту прав споживачів, Міжнародний день спортивних автоперегонів, Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення, Міжнародний день боротьби з ісламофобією, Всесвітній день контактів, Всесвітній день промов, Міжнародний день захисту дитинчат тюленів.

Православна церква вшановує пам’ять святого мученика Агапія.

День Карпатської України

86-у річницю з Дня проголошення незалежності Карпатської України відзначають сьогодні.

Цього дня відбулося перше засідання українського сойму в Хусті, на якому Карпатська Україна проголосила свою незалежність від Чехословацької Республіки. Августин Волошин став президентом, а Юліан Ревай — прем’єр-міністром. Державною мовою стала українська. Було затверджено державний герб-тризуб Володимира Великого у поєднанні з гербом Закарпаття (ведмідь на лівому червоному півполі й чотири сині та три жовті смуги у правому півполі й тризуб із хрестом), синьо-жовтий прапор, гімн "Ще не вмерла Україна". Того ж дня Угорщина розпочала наступ на Карпатську Україну

Добровольці Карпатської Січі на день затримати агресора, проте під вечір столицю Карпатської України захопили угорці. Наступного дня – Рахів, 18 березня – останній пункт оборони січовиків Воловець. Окремі підрозділи продовжували боротьбу протягом двох тижнів. Президент Волошин та уряд змушені були виїхати за кордон.

Всесвітній день захисту прав споживачів

Відзначається в річницю виступу Президента США Джона Кеннеді в Конгресі в 1962 році. У виступі були сформульовані чотири головних права споживача: право на безпеку, право на якість товарів і послуг, право на достовірну інформацію про них, право захищати свої споживацькі претензії в суді.

Пізніше до них додалися ще чотири: право на відшкодування збитків, право на споживацьку освіту, право на задоволення базових потреб і право на здорове довкілля. У 1983 році 15 березня було закріплене у міжнародному календарі святкових дат як Всесвітній день захисту прав споживачів.

Міжнародний день спортивних автоперегонів

Міжнародний день спортивних автоперегонів, який відзначається у третю суботу березня кожного року, збігається зі знаковою гонкою "12 годин Себрінга", що проходить у Себрінгу, штат Флорида. Цей день присвячений азарту та змагальному духу перегонів на спортивних автомобілях, спорту, який захоплює фанатів по всьому світу поєднанням швидкості, технологій та людської майстерності.

Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення

Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення, що відзначається 15 березня, є глобальним визнанням невтомних зусиль і жертовності працівників життєво важливих галузей. Ці люди, часто недооцінені та недооплачувані, становлять основу суспільства, надаючи послуги, життєво важливі для здоров'я, безпеки та добробуту громад по всьому світу. Пандемія COVID-19 висвітлила критично важливу роль основних працівників, зробивши очевидним, наскільки суспільство залежить від їхнього внеску.

Міжнародний день боротьби з ісламофобією

Цей день є важливим з погляду глобального зобов'язання сприяти розвитку культури толерантності, миру та поваги до релігійного розмаїття. Він є відповіддю на хвилю ісламофобії, що зростає, - страху, упереджень і ненависті до мусульман, яка набула епідемічних масштабів у всьому світі. Має на меті кинути виклик дискримінації щодо мусульман і ліквідувати її, а також сприяти порозумінню та солідарності між людьми всіх віросповідань.

Всесвітній день контактів

Всесвітній день контактів, що відзначається щорічно 15 березня, є незвичайною подією, яка об'єднує ентузіастів з усього світу з єдиною амбітною метою: встановити контакт з позаземним життям. Цей день не лише зазначає незмінне захоплення людства космосом і його потенційними мешканцями, але й наголошує на нашому колективному прагненні зрозуміти своє місце у Всесвіті.

Всесвітній день промов

Щорічно 15 березня планета відзначає молоде ораторське свято – Всесвітній день промов або Всесвітній день ораторського мистецтва. Подію започаткував Саймон Гібсон у 2015 році на Афінському форумі демократії.

Міжнародний день захисту дитинчат тюленів

Подію започаткувала Всесвітня організація захисту тварин. Крім того, завдяки старанням волонтерів та правозахисних організацій у 1986 році в деяких країнах з’явилась заборона на використання хутра більків.

Пізніше, у 2010 році, Євросоюз заборонив торгівлю продукцією з хутра тюленів. Існують країни, в яких продовжують вбивати більків та використовувати їхнє хутро, але світова спільнота не зупиняє боротьбу.

Цього дня народилися:

175 років від дня одруження в Бердичеві (1850) французького письменника Оноре де Бальзака та графині Евеліни Ґанської;

165 років від дня народження Володимира Ароновича Хавкіна (Маркус-Вольф, також використовував Вальдемар (Мордехай-Вольф)) (1860–1930), українського, французького, швейцарського та індійського бактеріолога, імунолога, епідеміолога, творця перших вакцин проти чуми та холери;

120 років від дня народження Сергія Сергійовича П’ятницького (1905−1971), українського вченого-лісівника, селекціонера, одного з засновників лісової селекції в Україні.

Ще цього дня:

1906 - Зареєстрована компанія "Роллс-Ройс";

1927 - Почалося будівництво Дніпрогесу;

1937 - У Чикаго відкрився один із перших банків донорської крові;

1938 - У Саудівській Аравії розпочали перші пошуки нафти;

1951 - Іран націоналізував свою нафтову промисловість;

1990 - Іракська влада стратила журналіста британського видання "Observer" в Іраку;

1996 - Південноафриканський стрибун із жердиною Оккерт Бритс став другою в історії людиною після українця Сергія Бубки, яка стрибнула вище 6 метрів;

1998 - В Іспанії сформований найбільший у світі оркестр барабанщиків — із 1700 музикантів;

2006 - Створено Раду ООН з прав людини;

2011 - Заворушеннями в Дамаску та Алеппо почалася громадянська війна в Сирії;

2018 - В американському штаті Флорида поряд із кампусом Міжнародного університету Флориди в Маямі обрушився пішохідний міст на автомагістраль, 4 загиблих і 10 постраждалих.

Церковне свято:

Сьогодні день пам’яті святих мучеників Агапія і з ним семи мучеників Кесарійських. Жили вони за часів правління імператора Діоклетіана в IV столітті. Тоді по всіх містах ловили християн, змушували їх зректися віри і поклонятися ідолам. Тих, хто не погоджувався, катували. Якось під час таких тортур шестеро інших християн із натовпу не змогли спокійно спостерігати за тим, що відбувається, вийшли і також сказали, що сповідують християнство.

Правитель побачив, що хлопці зовсім юні, і почав переконувати поклонитися ідолам. Та вони відмовилися. Їх кинули до в'язниці, де вже сидів святий Агапій зі слугою Діонісієм. Вони довгий час там перебували, а потім усіх стратили.

Іменини: Денис, Еммануїл, Михайло, Олександр, Олексій, Тимофій.