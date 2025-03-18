Ізраїль завдав ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа - ЗМІ

Ізраїльська армія у ніч проти вівторка поновила проведення військової операції на території Сектору Газа, завдавши ударів по об'єктах бойовиків ХАМАС, передає Times of Israel.

У виданні зазначається, що ЦАХАЛ почав завдавати удари після наказу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу і міністра оборони Ісраеля Каца "діяти рішуче" проти ХАМАС на тлі відмови угруповання звільнити ізраїльських заручників.

"Відповідно до рішення політичного ешелону, ЦАХАЛ і Шин-Бет наразі завдають масованих ударів по об'єктах терористів ХАМАС по всьому Сектору Газа", – йдеться в спільній заяві ЦАХАЛ і Шин-Бет.

Офіс Нетаньягу стверджує, що ХАМАС "відкинув усі пропозиції, які він отримав" від спецпосланця США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників.

У своїй заяві про нічні удари офіс Нетаньягу заявив, що вони спрямовані на досягнення військових цілей Ізраїлю, а саме: ліквідацію військового та управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників.

"Відтепер Ізраїль діятиме проти ХАМАС зі зростаючою військовою силою", – заявляє офіс Нетаньяху.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/pm-idf-launching-strikes-throughout-gaza-after-hamas-refused-repeated-hostage-deal-offers/