Інтерфакс-Україна

Події

20:58 17.03.2025

Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні розмови Трампа та Путіна

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Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні розмови Трампа та Путіна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, з яким скоординував позиції напередодні розмови президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна.

"Говорив сьогодні також з Президентом Франції Макроном. Скоординували наші позиції і напередодні розмови Президента Трампа й Путіна, і напередодні зустрічей в Європі", - повідомив Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він подякував Макрону та всій Франції за підтримку.

 

 

Теги: #макрон #позиції #зеленський

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