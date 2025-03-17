Зеленський і Макрон скоординували позиції напередодні розмови Трампа та Путіна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, з яким скоординував позиції напередодні розмови президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна.

"Говорив сьогодні також з Президентом Франції Макроном. Скоординували наші позиції і напередодні розмови Президента Трампа й Путіна, і напередодні зустрічей в Європі", - повідомив Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Він подякував Макрону та всій Франції за підтримку.