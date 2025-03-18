Інтерфакс-Україна

Події

01:10 18.03.2025

Трамп анонсував розмову з Путіним у вівторок

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Президент США Дональд Трамп планує у вівторок вранці за американським часом поговорити з Володимиром Путіним щодо припинення вогню та подальшого досягнення мирної угоди.

"Ми подивимося, чи зможемо ми досягти мирної угоди, припинення вогню і миру, і я думаю, що ми зможемо це зробити. Завтра вранці я розмовляю з президентом Путіним", – сказав він журналістам у понеділок під час відвідання Kennedy Center.

Трамп нагадав про важку розмову з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті, яка відбулася 28 лютого, але зазначив, що "зараз вони (українці) роблять правильні речі".

"І ми намагаємося укласти мирну угоду. Ми хочемо домогтися припинення вогню, а потім мирної угоди… Подивимося, що з цього вийде ", – відзначив президент США, який ухилився від відповіді на запитання з ким він.

Окрім того Трамп, незважаючи на неодноразові спростування президента України, Міноборони та Генштабу, знову заявив про начебто оточення частини українських військових у Курській області. Президент США стверджує, що домігся від російської сторони утриматися від дій щодо цих українських солдатів, і завтра знову обговорить цю тему із Путіним.

На думку Трампа, тимчасове припинення американської допомоги та розвідданих Україні не призвело до загибелі людей, і було належним чином оцінено.

"І ми, … ви повинні розуміти, що якщо я бачу, що хтось робить щось погане, що може призвести до великої кількості смертей, єдина причина, чому я беру участь, і це стосується Росії та України - це людяність. Там вбивають багато людей, і ми повинні були змусити Україну вчинити правильно. Це була непроста ситуація", – сказав президент США.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=S9PmMyl7Bvo

Теги: #путін #розмова #трамп

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