9 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1110 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1110 RUSSIAN AGRESSION

9 березня в Україні відзначають День народження Тараса Шевченка, видатного українського поета та художника.

Ще сьогодні - День Барбі, Міжнародний день ді-джея.

Православна церква вшановує пам'ять святих 40 мучеників Севастійських. Перший тиждень Великого посту -Торжество Православ'я, день ушанування святих ікон.

День народження Тараса Шевченка

Українці в усьому світі святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка – великого Кобзаря, видатного українського поета та художника.

Народившись у родині кріпака, Шевченко зміг, завдяки наполегливості, отримати початкову освіту у дяка. У віці 14 років почав прислуговувати в домі поміщика Енгельгарда, пізніше, як власність пана, переїхав разом із ним до Петербурга. Там вчився у Василя Ширяєва, і там же привернув увагу до себе великого художника Карла Брюллова та видатного поета Василя Жуковського, які захотіли звільнити його з кріпацтва.

Для того, щоб зібрати потрібну суму, сім'я Брюллова провела аукціон. Коли Шевченко здобув свободу, почав навчатися у Петербурзькій академії мистецтв. Малював, вивчав літературу, історію, різні гуманітарні дисципліни. У 1846 році долучився до Кирило-Мефодіївського братства (організація, яка ставила за мету відродити українську визвольну боротьбу). У 50-х роках його заарештували, засудили до служби рядовим в одному з Оренбурзьких корпусів, заборонили малювати і писати.

Через 10 років Шевченко отримав звільнення, але йому заборонили жити на території України. 10 березня 1861 року Шевченка не стало.

День Барбі

Сьогодні день народження відзначає Барбі, бо саме цього дня у 1959 році в США Рут Гендлер створила ляльку на ім’я Барбара Міллісент Робертс.

Міжнародний день ді-джея

9 березня світ відзначає молоде й музичне професійне свято – Міжнародний день ді-джея, в межах якого також відбувається благодійна акція на допомогу діткам.

Цього дня народилися:

211 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861), українського поета, художника, мислителя, громадського діяча;

95 років від початку (09.03–19.04.1930) сфабрикованого процесу над членами "Спілки визволення України" (СВУ);

200 років від дня народження Павла Івановича Леонтовича (1825−1880), українського письменника, культурно-освітнього діяча;

145 років від дня народження Василя Івановича Сімовича (1880–1944), українського вченого-мовознавця, літературознавця, видавця, редактора, культурного та громадського діяча;

130 років від дня народження Івана Даниловича Дніпровського (Шевченко) (1895−1934), українського письменника, перекладача;

100 років від дня народження Григорія Павловича Денисенка (1925–2002), українського майстра художньої кераміки;

100 років від дня народження Володимира Васильовича Юрчишина (1925–2017), українського вченого, економіста-аграрника;

30 років від дня відкриття й освячення в Луцьку (1995) пам’ятника Т. Шевченку.

Ще цього дня:

1934 - У Києві засноване видавництво "Веселка";

1945 - Американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо;

1957 - Президент США Двайт Ейзенхауер обнародував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози;

1959 - У Нью-Йорку на торговельному ярмарку вперше продемонстрували ляльку Барбі. Лише першого року продаж досяг 350 тисяч;

2001 - У Києві неподалік будівлі Адміністрації Президента сталася сутичка учасників акції "Україна без Кучми" з міліцейським загоном спецпризначення. Після цього акція УБК пішла на спад.

Церковне свято:

Пам'ять святих 40 мучеників Севастійських

Сорок Севастійських мучеників були воїнами з міста Севастія (сучасна Туреччина). Вони жили в II столітті за часів імператора Ліцинія, який наказав своєму воєначальнику-язичнику очистити військо від християн, Але чоловіки відмовилися і їх ув'язнили, де стали бити камінням. Воїни молилися, а каміння відлітало від них, не завдаючи шкоди. Тоді чоловіків змусили роздягненими зайти в замерзле озеро й усю ніч тримали там, розтопивши в цей час лазню на березі. Один із воїнів не витримав і побіг до тепла, але, переступивши поріг лазні, помер. Тієї ж миті лід на озері раптово розтанув, і вода нагрілася, а над головами севастійських воїнів з'явилися вінці, які світилися. Один із стражників кинувся у воду зі словами: "Господи Боже, я вірю в Тебе, в Якого ці воїни вірують. Приєднай і мене до них, нехай сподоблюся постраждати з Твоїми рабами". Але врятуватися їм не вдалось - усі мученицьки загинули.

Торжество Православ'я

Перший тиждень Великого посту називається Торжество Православ'я. Це день ушанування святих ікон.

У VIII-IX століттях християнство пережило дві хвилі іконоборства, коли іконоборці хибно трактували заповідь "не сотвори собі кумира" і тому вважали святі образи ідолами. Вони ікони та фрески знищували, а тих, хто їх зберігав, переслідували та страчували. Грецький цар Феофіл також був іконоборцем, але дружина його, Феодора, не поділяла поглядів чоловіка. Після смерті чоловіка вона стала регентшею при своєму малолітньому синові й отримала можливість керувати державою. У 843 році цариця скликала Константинопольський церковний собор, на якому було відновлено іконошанування. На честь цієї події і встановлено сьогоднішнє свято - проголошується торжество Церкви над усіма єресями.

Іменини: Афанасій, Валерій, Дмитро, Іван, Кирило, Леонтій, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Сергій, Тарас, Наталя, Олександра.