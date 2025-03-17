Зеленський очікує від Умєрова доповіді щодо підготовки до зустрічі з партнерами в Європі

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує від міністра оборони Рустема Умєрова доповіді щодо підготовки до зустрічі з партнерами в Європі.

"Також уже найближчим часом будуть зустрічі з партнерами в Європі – саме заради того, щоб практично визначитися щодо деяких деталей майбутньої системи безпеки в Європі, щодо контингентів партнерів, які готові допомогти миру в Україні. Очікую доповіді міністра оборони щодо нашої підготовки до таких зустрічей", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.