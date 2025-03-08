8 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1109 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1109 RUSSIAN AGRESSION

8 березня відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок, День землевпорядника, День генеалогії, Міжнародний день поясних сумок.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського.

Міжнародний жіночий день

Щороку 8 березня весь світ відзначає Міжнародний жіночий день, який також ще називають Днем боротьби за жіночі права. Ця визначна дата дозволяє оцінити та відзначити досягнення представниць прекрасної статі у різних сферах людської діяльності.

1977 рік – ООН визнала 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок і мир. Сьогодні цей день святкують у багатьох країнах. У деяких державах це офіційне державне свято, в інших — день протестів та акцій на підтримку прав жінок. В Україні 8 березня традиційно вважали святом весни, краси та жіночності, але останніми роками дедалі більше уваги приділяють первісному значенню цього дня як дня боротьби за права жінок.

У 2025 році Міжнародний жіночий день проголошений ООН під гаслом "Для всіх жінок і дівчат: Права. Рівність. Розширення можливостей".

Цьогорічна тема закликає до дій, які можуть забезпечити рівні права, владу та можливості для всіх, а також феміністичне майбутнє, де ніхто не залишиться осторонь. Центральним елементом цього бачення є розширення прав і можливостей наступного покоління – молоді, особливо молодих жінок та дівчат-підлітків – як каталізаторів довготривалих змін.

День землевпорядника

Відзначається щорічно в другу суботу березня відповідно до Указу Президента України від 11.12.1999 р. № 1556/99.

Це професійне свято фахівців, які опікуються землеустроєм, кадастровими питаннями, оцінкою земель та їхнім раціональним використанням в Україні.

День генеалогії

День генеалогії або День родоводу, що відзначається у другу суботу березня, - це особлива подія, присвячена дослідженню нашого коріння та дізнанню більше про наших предків. Цей день пропонує унікальну можливість зануритися в минуле, відкрити для себе історії, боротьбу і перемоги тих, хто був до нас. День генеалогії - ідеальний час, щоб розпочати свою подорож у часі.

Міжнародний день поясних сумок

Міжнародний день поясних сумок, що відзначається у другу суботу березня, є святом, яке поєднує в собі вигадливий модний тренд і благородну мету. Цей день не лише вшановує культову сумку, що стала основою моди 1980-х і 1990-х років, але й сприяє благодійності, зокрема, годуванню голодних.

Міжнародний день жінок пивоварів

Міжнародний день жінок пивоварів - щорічна подія, яка проходить 8 березня, у Міжнародний жіночий день. Захід спрямований на підвищення обізнаності про роль жінок у пивоварній промисловості та сприяння залученню та розширенню прав і можливостей жінок у пивній спільноті.

Цього дня народилися:

130 років від дня народження Колау Надірадзе (Ніколоз Галактіонович) (1895−1990), грузинського поета, перекладача, останнього з плеяди грузинських поетів-символістів;

100 років від дня народження Юхима Петровича Геллера (1925–1998), українського спортсмена, шахіста, шахового теоретика;

100 років від дня народження Віктора Павловича Глуздова (1925–2011), українського живописця, графіка;

85 років від дня народження Леоніда Михайловича Осики (1940−2001), українського кінорежисера, сценариста, одного з представників хвилі "українського поетичного кіно"; за іншими даними народився 08.08.1940 р.

Ще цього дня:

1910 - Французька авіаторка Раймонда де Ларош стає першою жінкою, яка отримала ліцензію пілота;

1919 - Початок основних подій Єгипетської революції проти британської окупації;

1920 - Проголошення Арабського Королівства Сирія, першої арабської держави новітнього часу;

1946 - Львівський собор, організований комуністами і Російською Православною Церквою, скасував Берестейську унію, таким чином започаткувавши нищення Української Греко-Католицької Церкви;

1963 - Унаслідок військового перевороту до влади в Сирії прийшла партія Баас;

1971 - Боксерський "бій століття" Джо Фрейзер — Мухаммед Алі;

1979 - Philips продемонструвала прототип оптичного цифрового аудіодиску в Ейндговені, Нідерланди;

1983 - Рональд Рейган у виступі назвав СРСР "Імперією зла";

2006 - США скасували обмежувальну зовнішньоторговельну поправку Джексона–Вейніка стосовно України.

Церковне свято:

8 березня - день пам’яті святого преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікодимійського. Він жив у часи, коли християнська Церква зазнавала гонінь з боку язичницьких імператорів, зокрема під час правління імператора Льва Ісавра (VIII століття).

Теофілакт народився в місті Нікодимія (сучасна Туреччина), в родині, що мала глибоке християнське виховання. З дитинства виявляв глибоку духовність і бажання служити Богові. Після вступу в монастир, він прийняв чернечий постриг, а пізніше був обраний єпископом Нікодимії.

У період правління Льва Ісавра, коли були введені жорстокі закони проти вшанування ікон, Теофілакт став рішучим на їхній захист. Відкрито проповідував проти іконоборчого руху та захищав права Церкви. Через свою вірність православній вірі і боротьбу з іконоборцями, був підданий гонінням.

Теофілакт зазнав численних страждань, включно з вигнанням та фізичними катуваннями, але залишався непохитним у своїй вірі.

Після тривалих страждань помер у вигнанні, по собі залишив величезну спадщину віри та відданості Христу.

У народі день прозвали Вербоносиця, до цього часу починала розпускатися верба.

Іменини: Атанасій, Володимир, Іван.