Події

20:52 17.01.2022

США сподіваються на чесний судовий розгляд щодо Порошенка

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США сподіваються на чесний судовий розгляд щодо Порошенка

США сподіваються на чесний судовий розгляд щодо п'ятого президента України, лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка, заявив сенатор Роб Портман (республіканець, штат Огайо).

"Усі ми в Америці поважаємо верховенство права, і ми хочемо бути впевнені, що в цій ситуації все буде розглянуто чесно, що буде чесне судове провадження", - сказав Портман на брифінгу в Києві в понеділок.

Водночас сенатор звернув увагу на те, що і нинішній президент України Володимир Зеленський, і п'ятий президент Порошенко єдині у низці питань, зокрема щодо агресії РФ проти України.

"Але я закликав би не розглядати цю ситуацію як ознаку роз'єднаності. Насправді, якщо ви послухаєте президента Зеленського і п'ятого президента Порошенка щодо теми нарощування сил Росією вздовж ваших кордонів, кордонів Білорусі, нещодавньої кібертаки, інших питань, зокрема анексії Криму, вторгнення на Донбас, і колишній, і нинішній президенти єдині. Єдність щодо теми, яку ми сьогодні обговорюємо, дуже сильна", - наголосив Портман.

Теги: #сша #порошенко #сенатори
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