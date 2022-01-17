СБУ спростувала заяву Лукашенка про нібито скупчення "націоналістів-радикалів" на кордоні з Білоруссю

У Службі безпеки України назвали маніпуляцією та частиною інформаційної війни проти України заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, про нібито скупчення українських "радикалів" на кордоні з Білоруссю.

"Окремо наголошуємо: маніпулятивні заяви прокремлівських політиків і представників держав-сателітів РФ про нібито нарощення Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито "гірші (рос. похлеще - ІФ) за натовських військовослужбовців", не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни", – повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник СБУ Артем Дехтяренко.

У СБУ закликали українські та міжнародні ЗМІ ретельно перевіряти подібну інформацію, щоб не сприяти реалізації ворожих спеціальних інформаційних операцій.

"Служба безпеки України, Міністерство оборони, Збройні сили України та інші органи державної влади вживають низки необхідних заходів у рамках своїх повноважень, щоб не допустити дестабілізації ситуації в державі, зокрема в інформаційній сфері", - додали в СБУ.