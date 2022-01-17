Події

15:05 17.01.2022

Глава МЗС Канади прибуває в Україну з візитом у понеділок

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Глава МЗС Канади прибуває в Україну з візитом у понеділок

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі 17-18 січня перебуватиме в Україні з візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства в понеділок.

"Глави української та канадської дипломатій проведуть переговори, ключовими темами яких стануть протидія російській агресії, консолідація подальших кроків щодо стримування РФ, зміцнення сектора безпеки України. Міністри обговорять актуальні питання двостороннього співробітництва України та Канади, зокрема в торговельній, економічній, освітній та візово-міграційній сферах", - ідеться у повідомленні.

18 січня Кулеба та Жолі проведуть спільну прес-конференцію.

Теги: #міністр #канада
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