Події

12:27 17.01.2022

Спільні білорусько-російські навчання відбудуться у лютому

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Спільні білорусько-російські навчання відбудуться у лютому

Спільні білорусько-російські навчання планується провести у лютому, повідомив міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін.

"Міністри оборони Білорусі та Росії опрацювали задум спільного навчання збройних сил. Розпочнуться маневри у лютому. Як доповів глава білоруського оборонного відомства Віктор Хрєнін, усі питання з російською стороною обговорені, точна дата ще визначається", - повідомляє держагентство "БелТА".

"Ми навчання планували розпочати в лютому. Точну дату визначайте, повідомляйте, щоб нам не дорікали, що ми тут із бухти-барахти якісь війська стягнули, мало не воювати збираємось", - доручив президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого ЄС, США не визнають законно обраним, на нараді у понеділок у Мінську.

Лукашенко також заявив, що біля Білорусі триває нарощування військового контингенту України.

"Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще сильніше, ніж натовські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни. Знову ж таки, під виглядом того, що боротимуться з мігрантами. Та мігранти туди навіть у страшному сні не потраплять. Вони туди не йдуть і не збираються до України йти, ми це чудово розуміємо. З України свої люди тікають, а вони "захищатимуться від мігрантів із Білорусі", - сказав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що країни Прибалтики та Польща зосередили понад 30 тис. військовослужбовців біля білоруського кордону.

 

Теги: #росія #навчання #білорусь
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