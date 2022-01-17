У ДБР заявляють, що співробітники Бюро намагалися вручити Порошенку в аеропорту виклик до суду, але він проігнорував

У Державному бюро розслідувань заявляють, що співробітники Бюро намагалися вручити п'ятому президенту України Петру Порошенку в аеропорту процесуальні документи про виклик до суду для обрання запобіжного заходу, але Порошенко відмовився від їх отримання.

"Справді сьогодні співробітники ДБР у приміщенні аеропорту "Жуляни" намагалися вручити Петру Порошенку… процесуальні документи, а саме повістку про виклик на 11-ту годину 17 січня до Печерського суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, копію клопотання із залученими матеріалами, та надати Порошенку можливість добровільно з'явитися до суду", - сказала на брифінгу у понеділок у Києві радник із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

Водночас, як повідомила Сап'ян, Порошенко відмовився від отримання процесуальних документів, "ігнорував вимоги слідчого, а особи, які були з ним, чинили фізичний опір, що зафіксовано на відеозаписах".

"Адвокати Петра Олексійовича Порошенка запевнили, що отримають усі процесуальні документи, проте після проходження прикордонного контролю шляхом створення штучного натовпу втекли", - додала радник із комунікацій.

При цьому Сап'ян наголосила, що співробітники ДБР дотримувалися всіх вимог законодавства.