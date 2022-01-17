"Нормандська четвірка" готує зустріч політрадників наприкінці січня - на початку лютого - джерело
Політичні радники "нормандської четвірки" можуть знову зустрітися протягом найближчих тижнів, повідомило "Інтерфаксу" (Interfax.ru) інформоване джерело.
"Усі сторони проводять підготовку нової зустрічі представників (політрадників "нормандської четвірки" - ІФ). Йдеться про кінець січня - початок лютого", - сказав співрозмовник.
Місце проведення зустрічі наразі не затверджено.
"На порядку денному - обговорення умов імплементації наявних політичних механізмів урегулювання конфлікту. Нові або альтернативні механізми не обговорюються", - сказав співрозмовник.
Минулого тижня про підготовку зустрічі повідомляла низка ЗМІ з посиланням на канцлера ФРН.