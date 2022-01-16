Події

21:28 16.01.2022

Данія виділить 22 млн євро на посилення сектора безпеки України

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Данія виділить 22 млн євро на посилення сектора безпеки України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Данія виділить додаткові 22 млн. євро на посилення сектору безпеки країни.

"Вдячний колезі та другу Йеппе Кофоду (міністр закордонних справ Данії – ІФ) за його вчасний візит на Донбас, який свідчить про солідарність Данії з Україною на тлі неприйнятних загроз з боку Росії. Високо ціную рішення виділити додаткові 22 млн. євро на посилення сектору безпеки України. Це вияв справжньої дружби", - написав Кулеба у Twitter.

 

 

 

Теги: #співпраця #україна #данія
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