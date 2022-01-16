У Данії послаблюють обмеження, запроваджені через COVID-19

Влада Данії, незважаючи на поширення в країні штаму коронавірусу "омікрон", скасувала низку обмежень, запроваджених раніше для стримування вірусу, повідомляє в неділю агентство Associated Press (AP).

Так, кінотеатри, музеї та театри зможуть знову приймати відвідувачів.

Обмежене число вболівальників знову допустять на змагання, що проходять як у приміщеннях, так і на свіжому повітрі. Гостей зобов'язують носити маски, а також надавати свідоцтва - про вакцинацію від COVID-19, перенесену хворобу або про негативний результат тестів на коронавірус.

Планується, що уряд продовжить пом'якшення обмежень 31 січня.

Раніше цього тижня глава МОЗ Данії Магнус Гойніке запевняв, що уряд уважно стежить за перебігом пандемії і не став би підтримувати рішення про скасування низки обмежень без чіткої позиції з цього питання експертів.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, в Данії з початку пандемії коронавірусом COVID-19 заразилися понад 1 млн осіб, понад 3,4 тис. хворих померли.