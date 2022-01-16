Пакет стримування РФ охоплює дипломатичні заходи, санкції та оборонне співробітництво України з партнерами - Кулеба

Україна тісно співпрацює зі своїми партнерами і союзниками для впровадження комплексного пакету стримування РФ, який охоплює дипломатичні заходи, санкції та оборонне співробітництво, заявляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю німецьку виданню Bild, переклад якого оприлюднила прес-служба МЗС України в неділю, Кулеба розповів, що пакет стримування РФ "має три рівні: сильна дипломатія для деескалації, розробка низки болючих економічних санкцій, поглиблення оборонного співробітництва з Україною".

За його словами, коли на початку листопада 2021 року РФ взяла "новий небезпечний курс ескалації, ми негайно подвоїли зусилля з мобілізації міжнародної підтримки України".

"Немає кращого шляху стримування подальшої російської агресії, ніж сильна Україна. Те, що ми бачили під час дипломатичних контактів з Росією минулого тижня стало кульмінацією нашої спільної дипломатії стримування. Єдність Заходу була очевидною", - додав Кулеба.