Події

11:11 16.01.2022

У Києві 17-19 січня скасують низку рейсів міської електрички

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У Києві 17-19 січня скасують низку рейсів міської електрички

У Києві 17, 18 і 19 січня з технічних причин скасують низку рейсів міської електрички, повідомила прес-служба "Київпастрансу" в телеграм-каналі.

"Увага! 17, 18 і 19 січня 2022 року скасовується курсування таких рейсів міської електрички", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, вранці в понеділок, 17 січня, не ходитимуть електрички №7307 від ст. Дарниця, №7308 від ст. Київ-Волинський, №7315 від ст. Дарниця, №7316 від ст. Київ-Волинський.

Увечері скасують маршрути №7416 від ст.Борщагівська, №7423 від ст. Дарниця, №7424 від ст. Борщагівська, №7431 від ст. Дарниця.

Вранці у вівторок, 18 січня, скасують маршрути №7307 від ст.Дарниця, №7308 від ст. Київ-Волинський, №7315 від ст. Дарниця, №7316 від ст. Київ-Волинський.

Увечері скасують маршрути №7416 від ст. Борщагівська, №7423 від ст. Дарниця, №7424 від ст. Борщагівська, №7431 від ст. Дарниця.

Також у середу, 19 січня, скасують ранкові маршрути №7307 від ст. Дарниця, №7308 від ст. Київ-Волинський, №7315 від ст. Дарниця, №7316 від ст. Київ-Волинський.

І вечірні - №7416 від ст. Борщагівська, №7423 від ст. Дарниця, №7424 від ст. Борщагівська, №7431 від ст. Дарниця.

Теги: #скасування #електричка #київ
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