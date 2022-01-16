Події

10:45 16.01.2022

У Львівській області двоє людей загинули від отруєння чадним газом

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У Львівській області двоє людей загинули від отруєння чадним газом

Дві людини загинули внаслідок отруєння чадним газом у Львівській області, повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Як зазначено в повідомленні, інцидент стався 15 січня в селі Розвадів Стрийського району в приватному будинку. Загинули місцеві жителі віком 64 і 57 років.

Будинок обладнаний газовими печами. Аварійна бригада АТ "Львівгаз" тимчасово припинила подачу газу в будинок.

Обставини інциденту з'ясовуються.

Теги: #львівська_область #загиблі #чадний_газ
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