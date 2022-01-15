Події

14:47 15.01.2022

Під час сходження на Говерлу загинув турист, двоє травмувалися - ДСНС

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Під час сходження на Говерлу загинув турист, двоє травмувалися - ДСНС

Під час сходження на гору Говерла одна людина загинула, ще двоє дістали травм різних ступенів тяжкості, повідомила Держслужба з НС у Telegram-каналі.

Зазначається, що трагедія сталася в суботу близько 11 години.

"Станом на 13.30 туриста з травмою ноги рятувальники спускають із гори, водночас рятувальники прямують іще до однієї травмованої людини", - інформує прес-служба.

До загиблого йдуть працівники Нацполіції для проведення слідчих дій.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено мобільно-оперативну групу Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, пошуково-рятувальні відділення поста Заросляк, смт Ворохта, смт Верховина, м. Яремче і м. Івано-Франківська. Загалом 28 осіб і п'ять одиниць техніки.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/3588

Теги: #гори #загибель #дснс
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