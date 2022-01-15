Наступна сесія ПАРЄ в січні відбудеться в гібридному форматі - нардеп Гончаренко

Січнева сесія Парламентської асамблеї Ради Європи відбудеться в гібридному форматі з обмеженням фізичної присутності депутатів, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Офлайн на сесії будуть присутніми лише президент та віце-президенти Асамблеї, голови комітетів, голови політичних груп, голови національних делегацій, один заступник голови національних делегацій від опозиції, та один член секретаріату, а також доповідачі, чиї доповіді включені до порядку денного", - написав Гончаренко в Telegram-каналі.

Отже, уточнив він, зі складу української делегації в сесії ПАРЄ візьмуть участь народні депутати з фракції "Слуга народу" Марія Мезенцева і Євгенія Кравчук, народний депутат фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв, сам Гончаренко і ще один член секретаріату.

Засідання чергової сесії ПАРЄ заплановані на 24-28 січня.