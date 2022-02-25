Розпочавши війну проти України, РФ сама ухвалила рішення, що її місце більше не в Раді Європи - президент ПАРЄ

Розпочавши війну проти України, РФ сама ухвалила рішення, що її місце більше не в Раді Європи, заявив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс.

"У минулому Асамблея вирішила, що ми маємо зробити все можливе, щоб зближувати всі європейські держави, включаючи РФ, у Раді Європи, щоб сприяти верховенству права, правам людини та демократії. Ніхто не може сказати, що РФ не мала рівної можливості стати і залишатися частиною цивілізованого суспільства. Цим явним та грубим порушенням її зобов'язань статуту ООН, статуту Ради Європи та Європейської конвенції з прав людини Росія сама ухвалила рішення, що її місце більше не в найбільшій та найстарішій організації на основі європейського договору, Раді Європи", - сказав Кокс на брифінгу за результатами засідання спільного комітету асамблеї та комітету міністрів Ради Європи у п'ятницю.

Він додав, що є одностайна реакція Європи на агресію РФ. За його словами, сьогодні вдень Комітет міністрів ухвалить рішення щодо того, як краще відреагувати на російську військову агресію проти України.

"На столі в об'єднаному комітеті та комітеті міністрів явно стаття 8 - можливість для організації призупинити для країни-члена участь у будь-яких активностях усієї організації", - пояснив Кокс.

За його словами, це рішення - за комітетом міністрів.

"Єдиний, хто неправий у цей момент - це РФ, яка вторгається за допомогою військової сили і агресивно на територію суверенної держави, держави-члена Ради Європи. Це призведе до тяжких наслідків для РФ", - наголосив Кокс.