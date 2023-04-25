Профільний комітет ПАРЄ готує резолюцію про відсторонення спортсменів Росії та Білорусі від участі в Олімпійських іграх

Комітет із культури, освіти, медіа та спорту Парламентської асамблеї Ради Європи працює над підготовкою резолюції щодо недопущення участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх, повідомила голова комітету, член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Готуємо резолюцію Асамблеї, яка закріпить позицію щодо підтримки повного усунення росіян і білорусів від олімпійського руху", - написала Кравчук у вівторок у фейсбуці.