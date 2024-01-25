ПАРЄ закликала країни-члени Ради Європи надавати підтримку українським медіа

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, у якій закликає держави-члени Ради Європи надавати підтримку українським медіа, повідомила членкиня постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Гарантування свободи медіа та безпеки журналістів: зобов'язання держав-членів" - 49 голосів "за". Резолюція підкреслює, що війна в Україні викликала серйозну стурбованість у сфері медіа: журналісти, які висвітлюють найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, ставлять під загрозу свою власну безпеку. Асамблея закликала держави-члени Ради Європи надавати підтримку українським медіа та допомогу журналістам з України", - написала Кравчук на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" у четвер.

Вона також поінформувала, що в пояснювальному меморандумі до документа наголошено на успішній роботі "Суспільного", яке є прикладом для інших суспільних мовників із країн-членів Ради Європи.

"Наше "Суспільне" отримало підтримку від своїх європейських колег для забезпечення його доступності на всій території України в умовах війни. Telegram-канал "Суспільного" за час війни зріс із 40 тисяч до 1,2 мільйона підписників", - уточнила парламентарій.

Крім того, за її словами, у резолюції відзначено також український проєкт The Reckoning Project: Ukraine Testifies, спрямований на навчання високоефективних журналістів і дослідників збирання юридично прийнятних свідчень, щоб голоси жертв могли бути почуті в судах.