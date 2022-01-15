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07:21 15.01.2022

Вашингтон вітає затримання в РФ хакерів із REvil

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Вашингтон вітає затримання в РФ хакерів із REvil

Адміністрація США вітає затримання в Росії хакерів із угруповання REvil і розраховує, що вони постануть перед судом, повідомляють американські ЗМІ.

"Ми не знаємо, якими є мотиви таких дій російської влади, але ми вітаємо ці початкові кроки", - наводять ЗМІ слова неназваного представника адміністрації.

"На наш погляд, ці події ніяк не пов'язані з тим, що зараз відбувається між Росією та Україною", - додав він.

Чиновник пояснив, що хакери не будуть екстрадовані до США. "Чекаємо, що вони постануть перед судом", - додав він. Крім того, зазначив співрозмовник журналістів, один із затриманих, як вважається, брав участь в атаці на американський паливопровід Colonial Pipeline.

 

 

Теги: #затримання #сша #хакери #росія
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