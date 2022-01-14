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22:11 14.01.2022

Україна та Азербайджан підписали Спільну декларацію про готовність до реалізації конкретних проектів у сферах обопільного інтересу країн

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Україна та Азербайджан підписали Спільну декларацію про готовність до реалізації конкретних проектів у сферах обопільного інтересу країн

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим Спільну декларацію щодо готовності до реалізації конкретних проектів у сферах обопільного інтересу країн.

"Це і взаємна підтримка суверенітету й територіальної цілісності, і забезпечення миру та стабільності в Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами, і активізація співробітництва у протидії гібридним загрозам, посилення співпраці у сфері оборонної промисловості, поглиблення співробітництва у межах міжнародних та регіональних організацій і форумів", - написав Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Зеленський повідомив, що Україна та Азербайджан історично мали тісну та плідну співпрацю і незабаром виповниться 30 років від дня встановлення дипломатичних відносин між державами.

Глава української держави відзначив збільшення за 2021 рік товарообігу між Україною та Азербайджаном, незважаючи на пандемію коронавірусу. За його словами, країни не мають наміру зупинятися на цьому. "З паном Президентом Алієвим поставили перед собою мету за два наступні роки збільшити обсяги двосторонньої торгівлі удвічі", - зазначив Зеленський.

Крім того, з азербайджанською делегацією докладно обговорили плани, як наповнити новим змістом співпрацю двох країн у торговельно-економічній, паливно-енергетичній, військово-технічній, інфраструктурній, авіабудівній, агропромисловій, культурно-гуманітарній сферах.

"Як зазначив Ільхам Алієв, співробітництво між Україною та Азербайджаном базується на міцній дружбі, а підписані сьогодні в Києві документи сприятимуть поглибленню двосторонніх відносин. Зокрема, за результатами українсько-азербайджанських переговорів було укладено міжурядову Угоду щодо співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів, а також меморандуми про взаєморозуміння з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі, щодо співробітництва в аграрній сфері, стосовно розширення співпраці в енергетичній сфері, щодо співробітництва у сфері земельних відносин", - написав Зеленський.

Також сторони домовилися щодо проведення засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва вже у першій половині 2022 р. Зокрема, у планах проведення засідання Ради президентів України та Азербайджану.

"Переконаний, домовленості, яких ми досягли сьогодні, починають ще більш дієвий, предметний і взаємовигідний етап стратегічного партнерства наших держав", - підсумував Зеленський.

 

 

 

Теги: #декларація #співпраця #азербайджан
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