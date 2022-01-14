Події

19:25 14.01.2022

Кличко повідомив про атаку на його сайт у п'ятницю

1 хв читати
Кличко повідомив про атаку на його сайт у п'ятницю

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що його сайт зазнав цілеспрямованої DDoS-атаки з РФ у п'ятницю, проте наразі він працює у звичайному режимі.

"Сьогодні вдень DDoS атака відбулася і на офіційний сайт мера Києва (kyiv.klichko.org). Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти". Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації. На сайті спрацювали захисні запобіжники і зараз він працює в штатному режимі", - написав Кличко у Telegram у п'ятницю.

Як повідомлялося, в Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. Не працювали сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, сайт "Дія". Нині їх роботу відновлено.

 

Теги: #атака #мер #сайт #київ
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 14.01.2022
Поліція Києва затримала чоловіка, що зґвалтував п'ятирічну дівчинку

Поліція Києва затримала чоловіка, що зґвалтував п'ятирічну дівчинку

07:22 14.01.2022
В Україні вночі відбулась хакерська атака на урядові сайти

В Україні вночі відбулась хакерська атака на урядові сайти

13:48 13.01.2022
У "Євросолідарності" розраховують на підтримку киян у боротьбі за європейський вибір країни

У "Євросолідарності" розраховують на підтримку киян у боротьбі за європейський вибір країни

14:46 12.01.2022
Кличко передав столичним рятувальникам нову техніку і спорядження

Кличко передав столичним рятувальникам нову техніку і спорядження

14:22 12.01.2022
Польські газовики створили сайт із поясненнями дорожнечі газу: можна заощадити, якщо кип'ятити чайник напівпорожнім

Польські газовики створили сайт із поясненнями дорожнечі газу: можна заощадити, якщо кип'ятити чайник напівпорожнім

07:12 12.01.2022
Пожежу в ангарі в Подільському районі Києва ліквідовано, вдалось уникнути вибуху

Пожежу в ангарі в Подільському районі Києва ліквідовано, вдалось уникнути вибуху

19:27 11.01.2022
У Подільському районі Києва рятувальники ліквідують велику пожежу в ангарі

У Подільському районі Києва рятувальники ліквідують велику пожежу в ангарі

17:45 11.01.2022
У Києві затримали чоловіка з бойовою гранатою у кишені, йому загрожує до 7 років ув'язнення - поліція

У Києві затримали чоловіка з бойовою гранатою у кишені, йому загрожує до 7 років ув'язнення - поліція

15:51 11.01.2022
У Києві вночі очікується суттєве похолодання, у всіх районах продовжують працювати пункти обігріву – КМДА

У Києві вночі очікується суттєве похолодання, у всіх районах продовжують працювати пункти обігріву – КМДА

16:45 10.01.2022
У Києві 10-12 січня збережеться ожеледиця на дорогах - КМДА

У Києві 10-12 січня збережеться ожеледиця на дорогах - КМДА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У США запідозрили Росію в підготовці диверсій в Україні з метою виправдати військове вторгнення

Росія готує провокацію проти України, щоб сфабрикувати привід для вторгнення – Салліван

Російські найманці відкривали вогонь біля Водяного, жертв немає

Печерський райсуд Києва призначив засідання щодо запобіжного заходу для Порошенка на 11:00 17 січня – ДБР

Генсек НАТО: Я рішуче засуджую кібератаки на урядові сайти України

ОСТАННЄ

У США запідозрили Росію в підготовці диверсій в Україні з метою виправдати військове вторгнення

МТСБУ призупинило продаж електронного поліса ОСЦПВ через збій у роботі сервісів – співзасновник monobank

Україна має певні думки про те, хто стоїть за кібератакою проти урядових відомств - Єрмак

Росія готує провокацію проти України, щоб сфабрикувати привід для вторгнення – Салліван

У СБУ назвали помилкові повідомлення про мінування інструментом гібридної агресії РФ

Російські найманці відкривали вогонь біля Водяного, жертв немає

Глава МЗС Франції планує відвідати Україну разом із колегою з ФРН

Азербайджан відкрив повітряні кордони для українців – Держприкордонслужба

Печерський райсуд Києва призначив засідання щодо запобіжного заходу для Порошенка на 11:00 17 січня – ДБР

Генсек НАТО: Я рішуче засуджую кібератаки на урядові сайти України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА