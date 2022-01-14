Кличко повідомив про атаку на його сайт у п'ятницю

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що його сайт зазнав цілеспрямованої DDoS-атаки з РФ у п'ятницю, проте наразі він працює у звичайному режимі.

"Сьогодні вдень DDoS атака відбулася і на офіційний сайт мера Києва (kyiv.klichko.org). Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти". Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації. На сайті спрацювали захисні запобіжники і зараз він працює в штатному режимі", - написав Кличко у Telegram у п'ятницю.

Як повідомлялося, в Україні в ніч із 13 на 14 січня відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду. Не працювали сайти Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, сайт "Дія". Нині їх роботу відновлено.