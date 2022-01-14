Нового голову Європарламенту оберуть 18 січня
На пленарній сесії Європейського парламенту (ЄП) 18 січня відбудуться вибори нового голови законодавчої асамблеї ЄС, повідомила заступник офіційного представника ЄП Дельфін Коляр.
"На цій сесії у вівторок буде обрано голову Європейського парламенту на наступні два з половиною роки", - сказала прессекретар на брифінгу в Брюсселі в п'ятницю.
Вона нагадала виборчі правила: "Кандидати на посаду голови можуть бути представлені або політичною фракцією, або групою депутатів, які представляють 20-ту частину складу парламенту, тобто 36 депутатів".
Коляр зазначила, що кандидатури для участі в першому турі виборів мають бути запропоновані до 17:00 за місцевим часом (19:00 за київським часом) у понеділок, 17 січня. Список кандидатів буде оголошено того самого дня ввечері. Кандидати виступатимуть у вівторок о 9:00 за місцевим часом із короткими програмними заявами.
Прессекретар виклала процедуру виборів, яка залежно від результатів голосування може відбутися у три-чотири тури. Голосування в першому турі розпочнеться у вівторок о 9:30 за місцевим часом. Голову Європарламенту обирають на 2,5 року.
Обраний голова виступить із промовою перед парламентаріями.
Коляр також повідомила про похорон у п'ятницю в Римі попереднього голови ЄП Давида Сассолі, який помер 11 січня. Його мандат підходив до завершення. Його було обрано на посаду голови Європарламенту 3 липня 2019 року. Церемонія вшанування пам’яті Сассолі відбудеться в Європейському парламенті в Страсбурзі в понеділок, 17 січня, під час відкриття пленарної сесії.