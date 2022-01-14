Події

13:33 14.01.2022

Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії

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Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що провів важливу телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії Беном Воллесом.

"Я був радий провести дуже важливу телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії, нашим близьким другом Беном Воллесом. Ми продовжуємо розвивати наше стратегічне оборонне партнерство відповідно до спільних політичних цілей. При цьому, як завжди, робимо наші країни сильнішими та безпечнішими!" - написав Резніков на своїй сторінці у Twitter.

 

Теги: #резніков #великобританія #міноборони
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