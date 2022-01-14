Глава МЗС ФРН 17-18 січня відвідає Київ і Москву

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок 17 січня відвідає Київ, а 18 січня - Москву, повідомив офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер.

"Міністр закордонних справ Бербок 17-го числа відбуде до Києва (...) 18 січня в Москві вона зустрінеться з міністром Лавровим", - сказав Бургер.

За його словами, в Києві Бербок планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

"У Києві та Москві (...) ітиметься про різні питання двосторонніх відносин", - сказав Бургер.

За його словами, поїздка відбувається в певному політичному контексті, й можливий прогрес переговорів "нормандської четвірки" також обговорюватиметься на зустрічах.