Події

13:10 14.01.2022

Глава МЗС ФРН 17-18 січня відвідає Київ і Москву

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Глава МЗС ФРН 17-18 січня відвідає Київ і Москву

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок 17 січня відвідає Київ, а 18 січня - Москву, повідомив офіційний представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер.

"Міністр закордонних справ Бербок 17-го числа відбуде до Києва (...) 18 січня в Москві вона зустрінеться з міністром Лавровим", - сказав Бургер.

За його словами, в Києві Бербок планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і главою МЗС Дмитром Кулебою.

"У Києві та Москві (...) ітиметься про різні питання двосторонніх відносин", - сказав Бургер.

За його словами, поїздка відбувається в певному політичному контексті, й можливий прогрес переговорів "нормандської четвірки" також обговорюватиметься на зустрічах.

Теги: #мзс #фрн #візит
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