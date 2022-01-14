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12:59 14.01.2022

Поліція Києва затримала чоловіка, що зґвалтував п'ятирічну дівчинку

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Поліція Києва затримала чоловіка, що зґвалтував п'ятирічну дівчинку

Поліцейські Києва затримали 37-річного жителя столиці за підозрою в зґвалтуванні п'ятирічної дитини, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Під час відпрацювання оперативної інформації слідчі поліції Києва спільно з працівниками Департаменту кіберполіції та під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора викрили й затримали чоловіка за зґвалтування 5-річної дитини. Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин", - ідеться в повідомленні поліції Києва, розміщеному в п'ятницю на сайті главку.

У повідомленні зазначається, що під час обшуку в квартирі підозрюваного правоохоронці виявили речові докази злочинів і відеозаписи з дитячою порнографією на електронних носіях.

"Встановлено, що фігурант забрав малолітню до себе додому та вчинив стосовно неї сексуальне насильство. Протиправні дії зловмисник вчиняв стосовно дочки знайомої", - цитує поліція Києва т.в.о. начальницю відділу слідчого управління поліції Києва Інну Вашкебу.

Чоловіка затримано в порядку ст.208 КПК. У главку зазначають, що затриманому повідомлено про підозру в скоєнні 14 епізодів злочинних дій.

"За цим фактом слідче управління столичної поліції розпочало чотири кримінальні провадження: за ч. 3 ст. 149 – торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього, ч. 4 ст. 152 -  зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, ч. 3, ч. 1 ст. 301 - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів та ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 - одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження", - ідеться в повідомленні поліції.

За скоєний злочин киянинові загрожує до п'ятнадцяти років ув'язнення.

Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

Теги: #педофіл #поліція #київ
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