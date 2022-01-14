Події

12:19 14.01.2022

В Україні очікується вітряна погода, місцями мокрий сніг

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В Україні очікується вітряна погода, місцями мокрий сніг

Найближчої доби теплу, але вітряну погоду в Україні визначатиме атлантичне повітря, яке переміщатиметься з північного заходу Європи.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у суботу вночі, 15 січня, в Україні, крім північно-західної частини, вдень у східних та північно-східних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без суттєвих опадів.

Уночі на дорогах країни, окрім південної частини, подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 3° до 2° тепла, на півдні вдень 0-5° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві в суботу вночі невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця. Вдень без суттєвих опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 15 січня найвища температура вдень (+8,4°) була у 2007 році, найнижча вночі (-24,7°) у 1943 році.

У неділю, 16 січня, в Україні без суттєвих опадів. На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 1-6° морозу, у Карпатах та на Закарпатті 7-12° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла.

У Києві у неділю без суттєвих опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень приблизно 0°.

Теги: #укргідрометцентр #погода
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