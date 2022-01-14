Події

10:15 14.01.2022

У Франції допускають проведення четвертого щеплення від коронавірусу для населення з груп ризику

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У Франції допускають проведення четвертого щеплення від коронавірусу для населення з груп ризику

Французька медична влада не виключає щеплення від COVID-19 додатковою, четвертою дозою після базової та бустерної вакцинації, повідомив у п'ятницю телеканал BFMTV.

"Можливо, в певний момент нам знадобиться четверта доза для посилення, але через який термін, я ще не знаю", - наводить канал зроблену на слуханнях у сенаті заяву голови Наукової ради Жан-Франсуа Дельфрессі.

Він пояснив цю тимчасову невизначеність тим, що наразі невідомо, як довго діятиме третє, бустерне щеплення.

Як зазначає BFMTV, "дедалі більше голосів лунає на користь того, щоб передбачити четверту дозу, зокрема для населення з групи ризику".

Низка країн уже оголосила проведення щеплень четвертою дозою вакцини проти коронавірусу серед найуразливіших категорій населення. "Минулого четверга Іспанія дала зелене світло для таких щеплень, і Франція може незабаром вчинити так само", - повідомляє телеканал.

Теги: #франція #коронавірус
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