У сенаті США відхилили законопроект про нові санкції щодо "Північного потоку-2"

В американському сенаті відхилили законопроект про нові санкції у зв'язку з "Північним потоком-2", запропонований зокрема сенатором-республіканцем від штату Техас Тедом Крузом.

Законопроект на голосуванні не набрав необхідної для схвалення кількості голосів.

Для схвалення законопроекту "Про захист енергетичної безпеки Європи" в цьому випадку була потрібна підтримка мінімум 60 сенаторів зі 100.

У грудні 2021 року сенатор-республіканець Круз домігся від демократів проведення до 14 січня голосування стосовно його пропозицій щодо санкцій проти газопроводу в обмін на те, що він перестане перешкоджати затвердженню сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посади в адміністрації.

Законопроект передбачав запровадження санкцій щодо організацій, відповідальних за проектування, будівництво та експлуатацію газопроводу, а також щодо низки їх працівників упродовж 15 днів після його ухвалення.

Можливість санкцій проти Північного потоку 2 згадується в іншому законопроекті: його представила в середу група сенаторів-демократів. У документі перераховуються можливі санкції, які, на думку його авторів, потрібно буде запровадити проти РФ у разі нападу на Україну.

Раніше представник держдепу Нед Прайс заявляв, що США виступають проти реалізації проекту "Північний потік-2", проте введення вже зараз, як це пропонував Круз, санкцій проти газопроводу послабить єдність Сполучених Штатів та Європи і не стане стримувальним фактором для Росії у її політиці щодо України.

Американські ЗМІ повідомляли, що заступник держсекретаря Вікторія Нуланд і старший радник із глобальної енергобезпеки в держдепі Амос Хохштейн намагаються переконати законодавців-демократів не підтримувати санкції проти "Північного потоку-2".