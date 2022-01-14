На Харківщині очікується суттєве погіршення погодних умов, пориви вітру до 27м/с

Харківський регіональний центр гідрометеорології прогнозує суттєве погіршення погодних умов у регіоні 14 та 15 січня.

Як повідомляється на сторінці регіонального гідрометцентру в Facebook, удень 14 січня у Харкові та області очікуються пориви західного вітру, 17 – 22 м/с, а ввечері та в першій половині ночі 15 січня посилення до 25 – 27 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). На дорогах ожеледиця.

"Очікувані погодні умови можуть призвести до пошкодження та руйнування елементів інфраструктури, падіння дерев і знеструмлення населених пунктів. Будьте обережні та обачні при плануванні справ і поїздок", - йдеться у повідомленні.