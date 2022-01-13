Глава Пентагону обговорив із Резніковим нарощування Росією сил поблизу української території

Глава Пентагону Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони України Олексієм Резніковим та обговорив із ним нарощування сил РФ поблизу російсько-українського кордону, йдеться у заяві Пентагону, поширеній у четвер.

"Міністр оборони Ллойд Остін провів розмову зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим, щоб обговорити з ним тривале і неспровоковане нарощування військових сил Росією біля України. Остін підтвердив непохитну підтримку з боку США суверенітету потенціалу України завдяки допомозі у сфері оборони", - наголошується у заяві.

У ній також йдеться, що сторони висловили підтримку дипломатичним зусиллям, спрямованим на деескалацію напруженості та висловили прихильність до продовження тісної координації.