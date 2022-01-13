Події

20:34 13.01.2022

Комітет міжнародних справ Європарламенту 17 січня проведе спецзасідання з українського питання – Порошенко

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Комітет міжнародних справ Європарламенту 17 січня проведе спецзасідання з українського питання – Порошенко

Члени Комітету міжнародних справ Європейського парламенту у понеділок, 17 січня, проведуть надзвичайне засідання з українського питання, повідомив п'ятий президент України, народний депутат та лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Було підтримано нашу пропозицію про надзвичайне засідання Комітету міжнародних справ Європейського парламенту з принциповим українським питанням. Воно відбудеться увечері в понеділок, 17-го числа. Ця пропозиція була підтримана всіма представниками. Незважаючи на те, що в понеділок у Європейського парламенту буде дуже напружений день, нам вдалося вставити це в порядок денний", – наводить пресслужба "Євросолідарності" слова Порошенка, сказані ним під час спілкування з журналістами в Брюсселі у четвер.

П'ятий президент зазначив, що європейські партнери "не мають ілюзій" і розуміють, що безпекова ситуація в Україні та у світі "найгірша з 2014 року і, можливо, одна з найскладніших за останні 30 років".

 

Теги: #єс #агресія #стримування
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