Комітет міжнародних справ Європарламенту 17 січня проведе спецзасідання з українського питання – Порошенко

Члени Комітету міжнародних справ Європейського парламенту у понеділок, 17 січня, проведуть надзвичайне засідання з українського питання, повідомив п'ятий президент України, народний депутат та лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Було підтримано нашу пропозицію про надзвичайне засідання Комітету міжнародних справ Європейського парламенту з принциповим українським питанням. Воно відбудеться увечері в понеділок, 17-го числа. Ця пропозиція була підтримана всіма представниками. Незважаючи на те, що в понеділок у Європейського парламенту буде дуже напружений день, нам вдалося вставити це в порядок денний", – наводить пресслужба "Євросолідарності" слова Порошенка, сказані ним під час спілкування з журналістами в Брюсселі у четвер.

П'ятий президент зазначив, що європейські партнери "не мають ілюзій" і розуміють, що безпекова ситуація в Україні та у світі "найгірша з 2014 року і, можливо, одна з найскладніших за останні 30 років".