Ракета SpaceX вивела на орбіту український супутник "Січ" і ще 104 мінісупутники

Американська важка ракета-носій Falcon 9 у четвер успішно вивела на орбіту 105 мінісупутників, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Циклограма виведення супутників завершена", - йдеться в повідомленні.

За даними Державного космічного агентства, Falcon 9 виводить у космос також український супутник "Січ-2-30".

Запуск у рамках місії Transporter 3 було здійснено о 10:25 за часом Східного узбережжя США із 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал (Флорида).

Приблизно через півтори години ракета вивела на сонячно-синхронну орбіту 105 малих космічних апаратів майже 30 операторів із двох десятків країн світу. Вага кожного не перевищує 200 кг. Вартість запуску для одного мінісупутника становить $1 млн.

При цьому через 8 хвилин 27 секунд після старту перший багаторазовий ступінь ракети-носія SpaceX, який використовували для запусків уже вдесяте, здійснив керовану вертикальну посадку на космодромі на мисі Канаверал.

Крім того, спеціальні рятувальні судна SpaceX мали виловити з Атлантики дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах.

Це вже другий запуск ракети SpaceX цього року. 7 січня ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту чергову партію із 49 мінісупутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Це було 35-те за рахунком виведення на орбіту групи інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink. Орбітальне угруповання SpaceX уже нараховує 1991 космічний апарат Starlink.