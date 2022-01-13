У Нідерландах пом'якшать обмеження, незважаючи на хвилю "омікрону"

У Нідерландах від суботи послаблять низку обмежувальних заходів, незважаючи на складну ситуацію з поширенням штаму COVID-19 "омікрон", повідомляє телеканал NOS із посиланням на власні джерела.

Згідно з їхніми даними, з 15 січня зможуть відновити роботу перукарні, спортзали та магазини, що продають товари не першої необхідності. Проте вони поки що зможуть приймати обмежену кількість відвідувачів.

Крім того, очікується, що коледжі та університети знову будуть відчинені для очних занять.

Водночас бари, ресторани, театри та музеї залишаться зачиненими. Більшість громадських місць закриті в Нідерландах із середини грудня. За повідомленнями європейських ЗМІ, на тлі тривалих обмежень жителі прикордонних районів Нідерландів почали їздити в магазини до Німеччини та Бельгії.

Уряд країни, як очікується, у п'ятницю затвердить офіційне рішення щодо послаблення обмежень.

Ситуація із захворюваністю на коронавірус у Нідерландах залишається напруженою, незважаючи на зниження кількості госпіталізацій. За прогнозами місцевих служб охорони здоров'я, добовий показник нових випадків може збільшитися найближчими тижнями. У Нідерландах домінує штам "омікрон".