ДБР затримало екснардепа "Блоку Петра Порошенка" Немировського за шахрайство

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали народного депутата України VIII скликання, члена депутатської фракції партії "Блок Петра Порошенка", який обманом заволодів $17 тис.

"За попередньою інформацією, екснардеп пообіцяв допомогти громадянину, який діяв на користь аграрного підприємства. Він гарантував, що за $17 тис. "вирішить питання" щодо отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України", - йдеться в повідомленні ДБР.

Зазначено, що нині він обіймає посаду позаштатного радника голови Держекоінспекції.

Під час першої контрольованої передачі колишній народний депутат одержав від потерпілого $2 тис.

Зокрема, у четвер, 13 січня, слідчі ДБР затримали радника під час одержання другої частини коштів - $15 тис.

Попередня кваліфікація: шахрайство, вчинене у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).

"Проводяться обшуки за місцем роботи та проживання фігуранта, а також у приміщенні суб'єкта господарської діяльності, що надає послуги з оформлення та подання документів для отримання висновків оцінки впливу на навколишнє середовище. Також перевіряють причетність до зазначеного злочину службових осіб Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та Державної екологічної інспекції", - йдеться в повідомленні.

Ім'я екснардепа у ДБР не називають.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна" від інформованого джерела, затриманим є Андрій Немировський.