Заступника начальника відділу Офісу генпрокурора викрито на підбурюванні до надання хабара в $150 тис.

На підбурюванні до надання $150 тис. неправомірної вигоди викрито заступника начальника одного з відділів Офісу генерального прокурора, також до кримінальної відповідальності притягнуто й фізичну особу-посередника, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

"Слідство встановило, що посадовець Офісу генпрокурора запропонував бізнесмену за винагороду вирішити його проблеми, пов'язані з кримінальним переслідуванням, що здійснювали слідчі Головного управління ДФС за процесуального керівництва прокурорів ОГП. Зокрема, домогтися закриття кримінального провадження та повернути підприємцю вилучене під час обшуків майно (комп'ютерну техніку, автомобілі Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover (Range Rover)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за це посадовець запропонував бізнесмену надати йому $100 тис., нібито для подальшої передачі керівництву Офісу генпрокурора. У подальшому чиновник збільшив суму неправомірної вигоди до $150 тис.

Встановлено, що для цього заступник начальника відділу Офісу генпрокурора залучив посередника.

"Цього ж дня, під час проведення обшуків за місцем роботи підозрюваних, у межах розслідування зазначених фактів детективи НАБУ вилучили великі обсяги готівки. Статус цих коштів перевіряють. НАБУ та САП здійснюють необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших можливих учасників злочину", - додали в НАБУ.

Дії обох підозрюваних кваліфікували за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу.