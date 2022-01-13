Події

15:36 13.01.2022

Уперше за 12 років менше ніж третина українців готові до участі в протестах - КМІС

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Уперше за 12 років менше ніж третина українців готові до участі в протестах - КМІС

Частка громадян України, які стверджують, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, змінилася з 57% у 2020 р. до 64% у 2021 р., свідчать результати опитування громадської думки "Омнібус", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

У грудні 2021 року в акціях протесту були готові брати участь 32,4% дорослих жителів України, зокрема, 15,7% українців бачать свою участь у виборчій кампанії як формі протесту, 11,3% - у санкціонованих мітингах і демонстраціях, 10,3% - зборі підписів під колективними закликами.

Водночас лише 2,4% респондентів заявили, що готові брати участь у страйках, 2,2% - у пікетуванні державних установ, 2,1% - брати участь у несанкціонованих мітингах і демонстраціях, 1,5% - голодувати, 1,2% - створювати незалежні від влади структури, 1% - захоплювати будівлі.

Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігається на сході країни (69,8% не готові до протестів), найвищий – у Центральній Україні (не готові 58%). У Західному та Південному регіонах ситуація практично не відрізняється. Рівень готовності до протестів у міського населення вищий, ніж у сільського (34,5% проти 27,9%).

За весь час проведення аналогічних опитувань з 2009 року в 2021 році спостерігається найнижча готовність українців до протестів: раніше готових брати участь у різних акціях протесту було щонайменше 34% (листопад 2012 року), цей показник сягав 49% у січні 2017 року і 48% - у грудні 2019.

Опитування проводилося 3-11 грудня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2000 дорослих респондентів, які проживають у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Теги: #кміс #протести #опитування
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