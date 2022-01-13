Боррель сподівається на швидке рішення щодо підготовки ЄС командного складу армії України

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловив сподівання на швидке ухвалення рішення щодо питання, чи варто засновувати європейську місію з підготовки старшого командного складу армії України.

"Сподіваюся, що незабаром буде ухвалено рішення", - сказав він на пресконференції у французькому місті Брест.

Боррель пояснив, що йдеться про підготовку "військових високого рівня", а не рядових бійців. Він наголосив, що наразі тривають консультації щодо того, чи потрібна місія.