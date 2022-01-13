Майбутнє потепління в Україні супроводжуватиметься сильним вітром та опадами

Найближчої доби внаслідок переміщення із Західної Європи атлантичного повітря в Україні потеплішає, але цей процес супроводжуватиметься сильним вітром та опадами, повідомив Укргідрометцентр.

"Невеликий сніг із переходом у дощ, у східних областях помірні опади. На дорогах, окрім півдня, ожеледиця", - йдеться у переданому агентству "Інтерфакс-Україна" повідомленні.

Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, уночі у західних областях, удень в Україні, крім південної частини, пориви 25-27 м/с.

Температура вночі у більшості західних, Житомирській, Вінницькій і Київській областях від 2° тепла до 3° морозу, на решті території 3-9° морозу, у східних областях 10-15° морозу; вдень в Україні 0-5° тепла.

У Києві у п'ятницю невеликий мокрий сніг із дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 15-20 м/с, удень 25-27 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 14 січня найвища температура вдень була 9,5° тепла у 2015 році, найнижча вночі – 24,3° морозу у 1896 році.

У суботу, 15 січня, у східних, північно-східних областях, уночі та у Карпатському регіоні невеликий сніг, хуртовина; на решті території без істотних опадів.

На дорогах, окрім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на крайньому півдні вночі та вдень 0-5° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві в суботу без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.