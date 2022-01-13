Жителі східної України повинні мати можливість бачитися та підтримувати один одного – представник МКЧХ

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) наголошують на важливості забезпечення можливостей зустрічей жителів сходу України, родичі яких проживають із різних боків від лінії розмежування.

"Громадянське населення та об'єкти інфраструктури, які забезпечують роботу служб життєзабезпечення, необхідно щадити, родичі повинні мати можливість бачитися та підтримувати один одного, а з особами, яких тримають під вартою, слід поводитися гуманно", - йдеться у заяві директора Управління МКЧХ з оперативної діяльності Домініка Штілхарта, оприлюдненій пресслужбою МКЧХ у четвер.

Він наголосив, що цього вимагають норми міжнародного гуманітарного права, які застосовуються до всіх збройних конфліктів.

Представник МКЧХ зазначив, що Україна знову опинилася в центрі уваги ЗМІ, "проте те, що там відбувається, ніколи не переставало непокоїти тих, хто на собі зазнає наслідків бойових дій".

"Ми підтримуємо сотні тисяч людей, які живуть поблизу лінії розмежування і регулярно страждають від перебоїв з електропостачанням та опаленням, від неможливості отримати медичну допомогу, продовольство та воду, а також доступ до освіти, соціальних послуг і джерел заробітку", - йдеться у заяві.

Штілхарт зазначив, що тисячі мирних жителів та учасників боїв загинули, дістали поранень, опинилися під вартою або були розлучені з рідними, а сотні людей усе ще розшукують зниклих безвісти близьких.