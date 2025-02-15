Інтерфакс-Україна
Події
16:15 15.02.2025

Представники УЧХ та міжнародні партнери обговорили плани роботи у східному регіоні України

1 хв читати
Представники УЧХ та міжнародні партнери обговорили плани роботи у східному регіоні України
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Представники Східного міжрегіонального офісу і обласних організацій Українського Червоного Хреста (УЧХ) обговорили з міжнародними партнерами розвиток України в східному регіоні в 2025 р. на зустрічі у Дніпрі.

“На зустрічі…  обговорили досягнення за 2024 рік та плани на 2025 рік — розвиток України в східному регіоні на цей рік, у тому числі презентація ініціатив та програм, які вже діють у регіоні для підтримки постраждалого населення”, – повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

Сторони розглянули безпекову ситуацію в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях, а також питання планування взаємодії загонів швидкого реагування з органами місцевої влади для надання необхідної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Ці обговорення допомогли глибше зрозуміти поточний стан реагування в регіоні, а також розробити стратегію взаємодії організацій Українського Червоного Хреста з міжнародними партнерами, аби покрити потреби постраждалого населення в регіоні.

Пріоритетний напрямок роботи Східного міжрегіонального офісу УЧХ – реагування на гуманітарні виклики в східному регіоні України. Допомога найвразливішим категоріям населення здійснюється завдяки підтримці обласних і місцевих організацій Українського Червоного Хреста, а також міжнародних партнерів.

 

Теги: #партнери #схід_україни #міжнародні #тчху #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:47 23.05.2025
Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

Ефективну модель медсестринства можна створити завдяки співпраці держави, профспільноти та гумсектору - Доценко

15:19 22.05.2025
Україна отримала понад $133 млрд фіндопомоги від партнерів за 3 роки

Україна отримала понад $133 млрд фіндопомоги від партнерів за 3 роки

14:08 22.05.2025
Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

12:05 21.05.2025
Зеленський підписав закон щодо безперешкодної торгівлі з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила походження

Зеленський підписав закон щодо безперешкодної торгівлі з європейськими партнерами під час переходу на оновлені правила походження

10:22 21.05.2025
УЧХ поділився досвідом роботи під час війни з колегами країн Балтії

УЧХ поділився досвідом роботи під час війни з колегами країн Балтії

13:55 20.05.2025
УЧХ починає пілотний проєкт соціального таксі у 4 областях України

УЧХ починає пілотний проєкт соціального таксі у 4 областях України

10:07 15.05.2025
УЧХ та ДСНС посилюють співпрацю у сфері реагування на надзвичайні ситуації

УЧХ та ДСНС посилюють співпрацю у сфері реагування на надзвичайні ситуації

12:52 13.05.2025
УЧХ розширює горизонти протимінної діяльності

УЧХ розширює горизонти протимінної діяльності

20:30 12.05.2025
Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

Захід має посилити підтримку України, якщо Путін не зупиниться - Порошенко

16:44 12.05.2025
УЧХ передав книги з міжнародного гуманітарного права понад 150 бібліотекам

УЧХ передав книги з міжнародного гуманітарного права понад 150 бібліотекам

ВАЖЛИВЕ

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

ОСТАННЄ

Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії

РФ активно проводить інформоперації на підрив підтримки України – звіт спецслужб Іспанії

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

Омбудсмен повідомив ООН та МКЧХ про розстріл окупантами полонених на покровському напрямку

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Польські ВПС перехопили російський Су-24, які виконував "небезпечні маневри" – ЗМІ

Президент TERWIN Руслан Шостак увійшов до Ради директорів Спілки українських підприємців

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

SkyUp Airlines запустила рейси з двох аеропортів Польщі

Окупанти вдарили по Чугуєву, загинула жінка – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА