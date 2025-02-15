Представники УЧХ та міжнародні партнери обговорили плани роботи у східному регіоні України

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/

Представники Східного міжрегіонального офісу і обласних організацій Українського Червоного Хреста (УЧХ) обговорили з міжнародними партнерами розвиток України в східному регіоні в 2025 р. на зустрічі у Дніпрі.

“На зустрічі… обговорили досягнення за 2024 рік та плани на 2025 рік — розвиток України в східному регіоні на цей рік, у тому числі презентація ініціатив та програм, які вже діють у регіоні для підтримки постраждалого населення”, – повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

Сторони розглянули безпекову ситуацію в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Харківській та Запорізькій областях, а також питання планування взаємодії загонів швидкого реагування з органами місцевої влади для надання необхідної допомоги постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Ці обговорення допомогли глибше зрозуміти поточний стан реагування в регіоні, а також розробити стратегію взаємодії організацій Українського Червоного Хреста з міжнародними партнерами, аби покрити потреби постраждалого населення в регіоні.

Пріоритетний напрямок роботи Східного міжрегіонального офісу УЧХ – реагування на гуманітарні виклики в східному регіоні України. Допомога найвразливішим категоріям населення здійснюється завдяки підтримці обласних і місцевих організацій Українського Червоного Хреста, а також міжнародних партнерів.