Путін брехав Трампу, що за два місяці захопить схід України, – Зеленський

Володимир Путін брехав президенту США Дональду Трампу, що РФ через місяць окупує Покровськ, а через два – ледь не весь схід України, необхідно руйнувати ці наративи, що і роблять українські військові та дипломати, заявив президент України Володимир Зеленський.

"(…) Путін надавав неправдиву інформацію Трампу та його команді, що вони окупують нашу територію, що вони окупують нас, що через місяць вони будуть в Покровську, а через два місяці вони захоплять трохи не весь схід України, а далі підуть на Харків, Дніпро, а потім до Києва", - сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені у четвер.

За його словами, росіяни демонстрували якісь мапи та дуже дивні схеми.

"Я бачив багато чого. І необхідно ці всі наративи руйнувати. І саме це наші військові роблять, і саме це робить наша дипломатична команда", - додав Зеленський.